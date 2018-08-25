بعد تعيين جمال بلماضي مدربا لمحاربي الصحراء، بدأ المدرب السابق لنادي الدحيل القطري عمله رسميا، وقد أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر صفحتها على الفايسبوك أن بلماضي قد بدأ تحركاته من أجل ضبط تربص الخضر القادم تحضيرا لمباراته أمام منتخب غامبيا في شهر سبتمبر المقبل من خلال اجتماعه مع مساعده و مدرب الحراس عزيز بوراس إضافة إلى المناجير العام حكيم مدان .و على دلك فإن الناخب الجديد قد حضر مباراة نادي بارادو ضد شباب بلوزداد لمعاينة اللاعبين أمسية السبت الفارط؛ و تناولت مختلف مصادر الإعلام الوطنية و الدولية أن قائمة جمال بلماضي ستعرف عودة اللاعبين المستبعدين في وقت المدرب ماجر.. و قد تعرف دعوة لاعبين لأول مرة.

نحو عودة مبولحي وبودبوز وفغولي ووناس

قد تعرف قائمة هده المرة عودة عدة لاعبين إلى المنتخب خاصة أن بلماضي سيعمل بجد على تحديد الاعبين الدين سيقدمون أفضل إضافة للمنتخب حتى يضمن الخضر إنطلاقة إيجابية ضمن تصفيات كأس إفريقيا سنة 2019 . هدا و إن مبولحي من بين أول العائدين لبيت الخضر خاصة بعد عودته للمنافسة مع فريقه الأتفاق و تألقه في مباريات الدوري السعودي. بودبوز العائد إلى المنتخب بعد أدائه المميز و المساهمة الكبيرة التي يقدمها في فريقه بيتيس الإسباني، هدا و لم يغيب عن القائمة اللعب آدم وناس و الدي قد توجه له الدعوة أيضا و ركيزة المنتخب سفيان فغولي من خلال الدور الدي يقوم به مع فريقه غلاتاسراي التركي، كما سيكون حاضرا اللعب الصاعد يوسف عطال ﴿لاعب نادي بارادو سابقا و فريق نيس حاليا﴾ بعدما أشاد به الجمهور و الإعلام الفرنسيين.

أوكجدا، آيت نوري، ماكسيم لوبيز قد يكونون جديد “الخضر“

من بين اللاعبين الذين سيتواجدون في قائمة بلماضي الموسعة ل 35 لاعبا بعض الللعبين الدين سيستدعون لأول مرة لتكون من اكتشافات بلماضي و سطع الحديث عن : ألكسندر أوكجدا – حارس مرمى نادي ميتز الفرنسي الناشط في الليغ 2 من البطولة الفرنسية، مصطفى زغبة حارس وفاق سطيف، آيت نوري – ظهير أيسر “نادي أونجي”، سيتعزز وسط الخضر بالتحاق اللاعب الواعد ماكسيم لوبيز- وسط ميدان هجومي”فريق أولمبيك مارسيليا”، يوغرطة حمرون – وسط ميدان “نادي الخريطيات القطري معارا من نادي السد”.

الإبقاء على معظم الركائز

هدا و لا تخلو قائمة بلماضي عن ركائز المنتخب في الفترة الماضية أين يكمن الحديث على رياض محرز “لاعب مانشستر سيتي”، ياسين براهيمي “نادي بورتو”، إسلام سليماني المعار حديثا إلى فريق فنربهشه التركي، العربي هلال سوداني “لاعب نوتينغهام فورست الإنجليزي”، عيسى ماندي “لاعب بيتيس”.

ياسين سوداني