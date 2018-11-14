قال إن ما يحدث في إفريقيا ليس كرة قدم: بلماضي: “نعلم ما ينتظرنا في طوغو وعلى الكاف التدخل”

عقد أمس الناخب الوطني جمال بلماضي، ندوة صحفية بمركز المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، دافع من خلالها عن خياراته والقائمة التي أعدها تحسبا للقاء الأحد المقبل أمام منتخب طوغو لحساب الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2019 بالكامرون، مؤكدا على ضرورة الفوز والتأهل قبل لقاء الجولة الأخيرة ضد غامبيا، بالرغم من الظروف الصعبة التي تنتظر “الخضر”، ومتحدثا أيضا على عدة أمور تخص التشكيلة الوطنية وجاهزية اللاعبين أيضا في مقدمتهم ياسين براهيمي ورفيق حليش.

“بلايلي قيمة ثابتة .. كان في قائمتي الموسعة ولم أنتظر حتى يتوج لأستدعيه“

وكعادته، دافع بلماضي بقوة عن خياراته التي اتخذها لمواجهة طوغو، حيث ردّ على أسئلة الصحفيين بخصوص استدعاءه بعض الأسماء واستغنائه عن البعض الآخر، لاسيما فيما يخص توجيه الدعوة لصانع ألعاب الترجي التونسي يوسف بلايلي، مؤكدا أنها لا تعتبر مفاجئة لأن اللاعب كان في القائمة الموسعة منذ مدة، وقال في هذا الشأن: “بلايلي لاعب موهوب ولا أحد ينكر ذلك، لم أنتظر حتى يتوّج بكأس إفريقيا حتى أوجه له الدعوة، بل كنت أتابعة باستمرار وكان ضمن قائمتي الموسعة، أنا متأكد أنه سيقدم الإضافة اللازمة وسنستفيد كثيرا من إمكانياته”، كما أشار المدرب إلى أنه كان يريد انتداب بلايلي إلى نادي الدحيل عندما كان مدربا لمنتخب قطر.

“استبعاد بلفوضيل والآخرين كان بسبب أدائهم ضد البنين“

وفيما يخص استبعاد بعض العناصر عن المواجهة ضد طوغو، على غرار بن طالب، غزّال وبلفوضيل، أكد اللاعب الأسبق لأولمبيك مرسيليا، أن أدائهم الباهت ضد البنين السبب الرئيسي وراء استبعادهم ومنح الفرصة لآخرين، وأضاف يقول في هذا الصدد: “قلت لكم في وقت سابق، أن تواجد اللاعبين مع المنتخب مرهون بأدائهم ومستواهم الآني، بلفوضيل وبن طالب وآخرين لم يقدموا الشيء الكثير في لقاء البنين الأخير، لذا قررت الاستغناء عن خدماتهم وتوجيه الدعوة لعناصر أخرى لتمنح الإضافة اللازمة، لاسيما وأن لقاء طوغو سيكون حاسما وصعبا.”

“مشاركة براهيمي غير مؤكدة ولدينا البدائل لتعويضه“

وتحدث المسؤول الأول عن العارضة الفنية لـ”الخضر”، عن الحالة الفنية والبدنية للاعبين المتواجدين حاليا في سيدي موسى لخوض التربص، أكد بلماضي أن المهاجم ياسين براهيمي قد يضيع لقاء طوغو بسبب معاناته من الإصابة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مشكل في تعويض غيابه، وقال في هذا الشأن: “بعد وصول براهيمي إلى الجزائر تبين لنا أنه يعاني من إصابة ستمنعه بنسبة كبيرة من التنقل إلى طوغو مع المجموعة، ما يعني أن تواجده معنا هذا الأحد محل شك،” وتابع يقول في السياق ذاته: “أعتقد أنا سنجد البديل لغياب براهيمي، هناك مزيان، أوناس وحتى بلايلي باستطاعتهم تعويض براهيمي”.

“وجهت الدعوة لـ بدران بسبب الشكوك حول الحالة البدنية لحليش“

وبرّر بلماضي خطوته التي اتخذها أمس، بتوجيه الدعوة لمدافع وفاق سطيف عبد القادر بدران، مشيرا إلى أنه متخوف من الحالة البدنية لبعض المدافعين على غرار رفيق حليش والشكوك حول جاهزيته، وأضاف: “بالفعل قمنا بتوجيه الدعوة للاعب بدران، وهذا على ضوء الحالة البدنية للاعبين على غرار رفيق حليش وآخرين، لأنه هناك شكوك حول إمكانية جهوزيته من عدمها تحسبا للقاء طوغو.”

“نعلم ما ينتظرنا في طوغو وعلى الكاف التدخل لأن ما يحدث في إفريقيا ليس كرة قدم“

ولم يخف بلماضي تخوفه من تكرار سيناريو البنين والأمور الغير رياضية التي واجعت رفقاء ذمحرز هناك، مشيرا إلى ضرورة تدخل الاتحاد الإفريقي من أجل تحسين الأوضاع والحد من ممارسات بعض المنتخبات، مؤكدا في ذات الوقت على أنه وضع في حسبانه كل هذه المعطيات، وأنه يستهدف الفوز رغم كل شيء، وأردف يقول: “نعلم جيدا ما ينتظرنا هناك الظروف ستكون صعبة، وما عشناه أمام البنين قد يتكرّر إلا أننا مطالبون بالتأقلم مع جميع الظروف ولابد من وضع حد للهزائم في أدغال إفريقيا، وأتمنى أن تكون البداية بلقاء الأحد، لأننا عازمون على تدارك هزيمة البنين”، وبخصوص أرضية الميدان قال بلماضي: “في الحقيقة هذه مفاجأة لي، سنخوض اللقاء في أرضية معشوشبة اصطناعيا، ولا أدري كيف في مستوى مماثل تجرى لقاءات على أرضية اصطناعية”.

“بونجاح يتواجد في ديناميكية إيجابية ويجب استغلال ذلك“

كما أشاد الناخب الوطني، بلماضي، بمستوى اللاعب بغداد بونجاح الذي يقدم مستويات رائعة سواء مع فريقه السد القطري أو المنتخب الوطني، حيث قال بشأنه: “بغداد يتواجد في ديناميكية إيجابية وعلينا أن نستغل الفرصة”، مضيفا: “كما لا يجب أن لا ننسى إسلام سليماني الذي كان فعّالا في وقت سابق، ويمكننا أن نعتمد عليه كذلك”.

“بوقرة لن يلتحق بنا، لا يزال مدربا لـلدحيل ويجب احترام هذا النادي“

في المقابل، خليفة رابح ماجر، بأن القائد الأسبق، مجيد بوقرة، لن يلتحق بالعارضة الفنية لمساعدته في الفترة الحالية على الأقل، مثلما يتم الترويج له: “وضعية مجيد واضحة، إنه يمتلك منصبا مع الدحيل القطري، وأحترم كثيرا هذا الفريق”، وتابع: “عندما يكون قادرا على الالتحاق بنا، فإننا سنعلن عن الأمر دون إشكال”، حيث عاد الحديث عن تدعيم “الماجيك” لبلماضي، بعدما ظهرا سويا في المُدرجات في أحد مُباريات البطولة.

“قلت إن خطاب الصحافة عن المحليين نفاق ولم أقصد الأشخاص“

وفي سؤال حول ارتفاع عدد اللاعبين المحليين في القائمة وتراجعه عن تصريحاته، نفى بلماضي أن يكون قد أطلق وصف “منافقين” على الإعلاميين، مشيرا إلى أنه انتقد الخطاب الذي يفرّق بين المحليين والمحترفين، وليس الأشخاص، وقال في هذا الشأن: “لم أقل أبدا أن الصحفيين منافقين، التسجيلات موجودة وتستطيعون مراجعتها، قلت أن الخطاب الذي يفرّق بين اللاعبين الذين ينشطون في الخرج وفي البطولة هو خطاب نفاق، ليس من شيمي وصف الأشخاص بأوصاف حادة هذه خاصة إذا ترجمناه إلى العربية،”

“البطولة التي يتعرض اللاعبون فيها للطعنات بطولة ضعيفة“

وأصر التقني الجزائري على وصفه للبطولة الوطنية بأنها ضعيفة، وقال: “أقولها وأعيدها البطولة التي تشهد أعمال عنف ولاعبون يتعرضون لطعنات بالسكين وغيرها من المشاكل بطولة ضعيفة، وإن كان لديكم وصف آخر فأنا هنا لأسمعه، لن أتراجع عن هذا الوصف لأنها الحقيقة ويجب مواجهتها”.