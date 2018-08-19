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بلماضي: “فخور بتدريب منتخب بلادي.. والمهمة ليست سهلة”

حل بالجزائر وبدأ مسيرة الألف ميل:
بلماضي: “فخور بتدريب منتخب بلادي.. والمهمة ليست سهلة”

islam kaabech 18 أغسطس 2018 الرياضة, المنتخب الوطني اضف تعليق 143 زيارة

أعرب الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، عن فخره الشديد بتعيينه على رأس العارضة الفنية لـ”الخضر”، وصرّح خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمركز التحضيرات بسيدي موسى: “سعيد جدا بتواجدي معكم، وهذا فخر كبير جدا”. وأضاف: “أن أتواجد على رأس المنتخب الأول لبلادي مسؤولية كبيرة جدا، وقلبت بهذه المهمة بعد تفكير عميق، لأنها ليست بالسهلة”. وواصل بلماضي يقول: “أتمنى أن يتواصل مُسلسل نجاحاتي التي حققتها منذ بداية مشواري في عالم التدريب والذي دام لـ10 سنوات”.
وحل بلماضي، صبيحة أمس السبت بأرض الوطن، عبر مطار هواري بومدين، أين وجد في استقباله مناجير المنتخب الوطني، حكيم مدان. وقال بلماضي في تصريح مقتضب حول تعيينه كناخب جديد: “أنا سعيد قبل ذلك بعودتي إلى وطني”،. ليبدأ اللاعب الدولي السابق بذلك مسيرة الألف ميل مع “الخضر” الذين تنتظرهم العديد من التحديات. وعقد بلماضي ندوة صحفية بالمركز التقني لسيدي موسى بداية من الساعة الثالثة زوالا.

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