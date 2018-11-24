عبّر المدرب الوطني جمال بلماضي، عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق أولى أهدافه مع المنتخب، وهو التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 بالكامرون، مؤكدا على ضرورة التحضير الجيد لهذا الموعد من جميع النواحي، للاسيما فيما يخص التشكيلة واللاعبين، واصفا المكانة في المنتخب أنها ستكون غالية في المستقبل، ومجددا في ذات الوقت رأيه بشأن اللاعب المحلي الذي اعتبره ضحية لبطولة ضعيفة. وأجرى الناخب الوطني، حوار مع التلفزيون الوطني، تحدث فيه عن العديد من الأمور المهمة التي تخص “الخضر”، أكّد خلاله أن المناصب ستكون غالية بالنسبة للاعبين خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستحتضنها الكاميرون، قائلا: “اجتمعت باللاعبين بعد المباراة وقلت لهم مبروك عليكم أنتم من تأهلتم إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، النتيجة التي حققتموها اليوم لا يمكن نسيانها لكن لا يزال أمامكم العمل وأن تبرهنوا على إمكانياتكم مع أنديتكم”، وأردف: “صحيح أنكم حققتم فوزا كبيرا أمام الطوغو لكنها لا تمنحكم أي ضمانات للتواجد مجددا مع الخضر في نهائيات كأس أمم إفريقيا”. وواصل بلماضي تصريحاته التي أدلى بها للتلفزيون الوطني مباشرة بعد عودة “الخضر” من العاصمة الطوغولية لومي يوم الاثنين الماضي، معربا عن سعادته الكبيرة على تحقيق انتصار باهر على الطوغو، كسر من خلاله العقدة التي لازمت المنتخب الجزائري طيلة 3 سنوات كاملة، وأشار إلى أنّ الهزيمة أمام البنين في الجولة الرابعة آلمته كثيرا، خاصة بعدما رأى ردّة فعل الأنصار الذين تنقلوا إلى المطار من أجل استقبال البعثة الوطنية، واعتبر المدرب السابق للدحيل القطري، أنّ ضغط الجماهير الجزائرية يعتبر حافزا بالنسبة له وللاعبيه، ويدفعهم للعمل أكثر ، حيث قال: “نحن في حاجة أحيانا لضغط جمهورنا الذي يجعلنا نعمل دائما لإسعادهم”، وأكمل حديثه: “نحن أيضا نشعر بالسعادة، عند إدخال الفرحة على الجماهير الجزائرية، مثلما فعلناه أمام الطوغو”، وأضاف: “الضغط الإيجابي من طرف جمهور الخضر، يدفعنا دائما نحو الأمام، وهذا الجمهور من حقه أن يكون طموحا”. ومن جانب آخر، دافع جمال بلماضي عن اللاعبين المحليين، بسبب الانتقادات التي يتلقونها في كل مرة، وربط تراجع مستواهم بضعف البطولة الوطنية، وبرّر الاعتماد عليهم، رغم انتقاده لمستوى البطولة بالقول: “أعيد وأكرر المشكل في البطولة الجزائرية لا في اللاعبين الجزائريين”، مضيفا “وجود لاعبين ذوي مستوى محترم في الجزائر واضح، ولكن هذا لا يعني بأن البطولة ذات مستوى جيد، عندما نقول بأن الدوري الإيطالي مثلا تراجع مقارنة بالسنوات الماضية، فإن ذلك لا يعني بأن الناشطين فيه ضعفاء”. وفي سياق آخر، أبدى جمال بلماضي، سخطه الشديد من “محللي البلاطوهات” الجزائريين، وانتقادهم الدائم والمُستمر لـ”رياض محرز” في الآونة الأخيرة، مؤكدا أنّ الانتقاد يكون بطريقة احترافية، وأوضح في ذات الصدد “كل يوم يطيحو على محرز بحصص خاصة عليه، هذا أمر غير مقبول، وأرفضه كليا، أعتقد بأنهم غير منطقيين بالمرة، الانتقاد مقبول، ولكن بطريقة احترافية ومعتدلة لا بالتهجم المباشر”.