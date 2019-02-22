بلعيز يؤدي اليمين أمام بوتفليقة رئيسا للمجلس الدستوري

أدى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، اليوم الخميس 21 فيفري، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تطبيقا للمادة فيفري، 183 من الدستوري

و جرت مراسم أداء اليمين بحضور رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح و الوزير الأول، أحمد أويحيى و وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح و رئيس المحكمة العليا، سليمان بودي، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وخلال هذه المراسم، ثمن بلعيز الثقة التي وضعها في شخصه رئيس الجمهورية لتولي هذا المنصب حيث قال :”لقد حظيت برضاكم وثقتكم في عدة مناسبات سابقة، حيث تفضلتم بتعييني في عدة مناصب سامية ، و اليوم و انتم تجددون فيًّ الثقة كرئيس للمجلس الدستوري أقدم لكم شكري وعرفاني وأعاهدكم أن أبقى صادقا وفيا لكم ولوطني”.