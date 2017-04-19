الأربعاء , أبريل 19 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / وعد ببناء مجتمع "متكامل و منسجم " :
بلعيد: قوة جبهة المستقبل تكمن في طموحها

وعد ببناء مجتمع "متكامل و منسجم " :
بلعيد: قوة جبهة المستقبل تكمن في طموحها

eldjazair 18 أبريل 2017 الوطني اضف تعليق 19 زيارة

اكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد يوم امس الثلاثاء بالجلفة بأن قوة تشكيلته السياسية تكمن في طموحها في بناء مجتمع “متكامل و منسجم “.
و أبرز بلعيد خلال تنشيطه لتجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المقبل بأن “حزبه لا يقدم الوعود بل سيمثل الشعب أحسن تمثيل يدافع عنه و يعطي أفكارا في كل الميادين”.
و قال رئيس جبهة المستقبل “سنقدم برامج في المستوى ونواكب طموحات الشعب كما سنكون صادقين في خطاباتنا إلى جانب نظافتنا في الممارسة السياسية و من سيخطأ ممن هو في حزبنا سنحاسبه ونعاقبه لأننا نريد حقيقة أن نبني جبهة المستقبل على أرضية صالحة”.
و أضاف بلعيد أن “هذا العمل الذي نقوم به إلى جانب نضالاتنا هو من أجل أن تكون الساحة السياسية نظيفة و بغية أن تبقى الجزائر واقفة”.
و أردف المتحدث يقول “نحن في تشكيلتنا ليس لدينا عدو في الساحة السياسية.
نعتبر كل الأحزاب أصدقاء ونعتبر الذين هم في السلطة أصدقاء لنا و إخوان فقط لا بد من فتح حوار بيننا من أجل مستقبل الجزائر حوار يمس الجانب السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي”.
و أضاف ذات المسؤول الحزبي بأن “محاورة بعضنا البعض هي للوصول إلى حلول حقيقية ومن خلال هذا الحوار نفتح المجال للنقاش في قضايا مهمة وطنية ودولية”.
نسرين.م

عن eldjazair

شاهد أيضاً

قال إن مهمة النائب اقتراح مشاريع قوانين ومراقبة عمل الجهاز التنفيذي :
سلطاني : الأحزاب تدندن على تسويفات وتروج لأحلام وردية

تروج للأحلام الوردية والنائب مهمته وجه الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني انتقادات …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super