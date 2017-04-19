اكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد يوم امس الثلاثاء بالجلفة بأن قوة تشكيلته السياسية تكمن في طموحها في بناء مجتمع “متكامل و منسجم “.

و أبرز بلعيد خلال تنشيطه لتجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المقبل بأن “حزبه لا يقدم الوعود بل سيمثل الشعب أحسن تمثيل يدافع عنه و يعطي أفكارا في كل الميادين”.

و قال رئيس جبهة المستقبل “سنقدم برامج في المستوى ونواكب طموحات الشعب كما سنكون صادقين في خطاباتنا إلى جانب نظافتنا في الممارسة السياسية و من سيخطأ ممن هو في حزبنا سنحاسبه ونعاقبه لأننا نريد حقيقة أن نبني جبهة المستقبل على أرضية صالحة”.

و أضاف بلعيد أن “هذا العمل الذي نقوم به إلى جانب نضالاتنا هو من أجل أن تكون الساحة السياسية نظيفة و بغية أن تبقى الجزائر واقفة”.

و أردف المتحدث يقول “نحن في تشكيلتنا ليس لدينا عدو في الساحة السياسية.

نعتبر كل الأحزاب أصدقاء ونعتبر الذين هم في السلطة أصدقاء لنا و إخوان فقط لا بد من فتح حوار بيننا من أجل مستقبل الجزائر حوار يمس الجانب السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي”.

و أضاف ذات المسؤول الحزبي بأن “محاورة بعضنا البعض هي للوصول إلى حلول حقيقية ومن خلال هذا الحوار نفتح المجال للنقاش في قضايا مهمة وطنية ودولية”.

نسرين.م