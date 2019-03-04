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بلعيد: سأنسحب من الرئاسيات في حال تمسك بوتفليقة بترشحه

أكد أن ترشحه بالوكالة خرق للدستور:
بلعيد: سأنسحب من الرئاسيات في حال تمسك بوتفليقة بترشحه

islam kaab 4 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 27 زيارة

كشف عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، أن وضع المترشح عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات عن طريق الوكالة خرق للدستور.
وأكد بلعيد في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه في العاصمة، أن المسؤولية تقع على عاتق المجلس الدستوري، الذي قبل ترشح بوتفليقة عن طريق الوكالة.
وشدد رئيس جبهة المستقبل الذي وضع ملفه لدى المجلس الدستوري يوم الخميس الفارط، بأن الشعب خرج للشارع ليرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة، معتبرا أن رسالة الترشح التي تلاها مدير الحملة الإنتخابية تحمل مغالطات كون ” الذي ارتكب أخطاء في 20 سنة لا يمكنه أن يقود الإصلاح”.
وأوضح بلعيد، إنّ حزبه دخل الانتخابات الرئاسية، وكله أمل في التغيير، إلا أنه لاقى صعوبات وأنه منذ تأسيس الحزب، لم يفاوض أي جهة في السلطة مشيرا قائلا “دخلنا الانتخابات الرئاسية كلنا أمل في التغيير، للأسف هناك تعنت من السلطة”.
فلة-س

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