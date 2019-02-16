لمح رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، أمس، إلى انسحاب حزبه من معترك رئاسيات 2019 مؤكد أنّ الحزب سيراجع نفسه خلال اجتماع المكتب الوطني، الأسبوع المقبل.

وأوضح بلعيد، في تجمّع شعبي بولاية سطيف: ”أن جبهة المستقبل، ليست بوقاَ للسلطة ولا معارضة الصالونات، بل هي مع كل القوى الوطنية التي تريد المضي بالأمام وبناء دولة قوية مضيفا قائلا : “أنه من المستحيل أن ندخل في غمار أي مسألة سياسية إذا رأينا أن كل الأمور تبشر بأنّ التزوير سيكون عاما وشاملا” مردفا :”لن نكون جزء من هذه اللعبة، غير النظيفة والشريفة”.

وتأسّف بلعيد من تدني الساحة السياسية بالقول: “للأسف الساحة السياسية اليوم انكسرت، والبيع والشراء صار سوقا كبيرا، وهناك من يغير مواقفه من اليمين إلى الشمال، حسب بورصة السوق، أي حسب مصالحه”.

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