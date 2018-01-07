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بلعيد: تغيير الوضع سيكون بتغيير الذهنيات والممارسات

قال إن تجسيد الديمقراطية الحقيقية يتطلب نضالا طويلا :
بلعيد: تغيير الوضع سيكون بتغيير الذهنيات والممارسات

eldjazair 6 يناير 2018 الوطني اضف تعليق 23 زيارة

صرح رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أمس بالأغواط أن ” تجسيد الديمقراطية الحقيقية يتطلب نضالا طويلا”.
وأوضح بلعيد خلال لقاء جهوي لمنتخبي حزبه نظم بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ” البشير الإبراهيمي ” بعاصمة الولاية “أن تجسيد الديمقراطية الحقيقية يتطلب عملا كبيرا ونضالا طويلا وهي لا تتلخص -حسبه- في الخطابات السياسية “بل هي ممارسة وثقافة وتكريسا لسلطة الشعب”.
وأضاف ” لدينا إيمان بتغيير الوضع من خلال تغيير الممارسات والذهنيات ” داعيا ” إلى تماسك الشعب لتفادي الهزات التي شهدتها البلاد سابقا ” و العمل من أجل ” إرجاع الأمل في نفوس الجزائريين”.
وحث منتخبي تشكيلته السياسية على المساهمة في “التغيير ” والتكفل بانشغالات المواطنين مع تكريس مبدأ أخلقة العمل السياسي باعتبار أن العهدة الانتخابية -على حد تعبيره – “مسؤولية ” ولأن حزبه ” يريد بناء الجزائر مع الجميع “.
وذكر بلعيد بأن المؤتمر الثاني لحزبه سيكون “محطة انطلاقة جديدة ” وسيتم خلاله “وضع قانون أساسي ونظام داخلي قوي وإنشاء هيئة وطنية تعنى بالمنتخبين”.
وفي هذا الصدد أشار رئيس جبهة المستقبل إلى الشروع قريبا في تنظيم دورات تكوينية تشمل في البداية رؤساء المجالس الشعبية البلدية للحزب لتتوسع بعدها إلى المنتخبين ثم المناضلين.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء الجهوي لجبهة المستقبل عرف مشاركة المنتخبين المحليين لولايات الأغواط والجلفة و غرداية .

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