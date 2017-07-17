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بلعمبـري: تـدخل تبون في ملـف الصيادلة كان إيجابيا

بخصوص القضايا العالقة للإبقاء على نظام التحفيزات، :
بلعمبـري: تـدخل تبون في ملـف الصيادلة كان إيجابيا

eldjazair 16 يوليو 2017 الوطني اضف تعليق 44 زيارة

قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري في في تصريح للاذاعة الجزائرية امس الأحد “إن تدخل الوزارة الأولى كان إيجابيا بخصوص القضايا العالقة للإبقاء على نظام التحفيزات”.
و فيما يخص تسعيرة الدواء و مراجعة هوامش الربح و التحفيزات، إعتبر بلعمبري “القرار إستراتيجي لتكريس إقتصاد مستقل فيما يخص صناعة الدواء و تنمية القطاع الأمر الذي سيعود بالإيجاب على مستقبل الصناعة الصيدلانية”.
وقد أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون في وقت سابق وخلال اجتماع وزاري ضم وزراء الصحة والعمل والمالية والعلاقة مع البرلمان، بتشكيل لجنة تجمع وزارتي الصحة والعمل و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة لمناقشة كل النقاط العالقة وتقديم التوصيات ومراجعة هوامش ربح الصيادلة الخواص.
وكانت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص قد عبرت عن احتجاجها على إقرار إلغاء آلية العمل بهوامش الربح على ترويج الأدوية الجنيسة” المحلية الصنع” ودعت إلى إضراب وطني في الـ 12 من الشهر الجاري قبل أن تقرر إلغاءه بعد لقاءات جمع ممثليها مع وزير الصحة مختار حزبلاوي ووزير العمل مراد زمالي.
نسرين.م

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