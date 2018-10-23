جدد محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعم حزبه “اللامشروط” للشعب الصحراوي وقضيته العادلة انطلاقا من مبادئ ومواقف الدولة الجزائرية .

جاء ذلك خلال استقباله من طرف السفير الصحراوي بالجزائر، عضو الأمانة الوطنية عبد القادر الطالب عمر، الذي نوه “بموقف الجزائر الثابت تجاه القضية الصحراوية”، مستعرضا آخر مستجداتها، ومشيدا بالأصوات التي ما فتئت تتعالى باتجاه المجتمع الدولي من أجل تسوية النزاع في آخر مستعمرة في إفريقيا .

ودعا السفير الصحراوي، وفق وكالة الأنباء الصحراوية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لحماية المواطنين الصحراويين العزل من بطش الاستعمار ووقف نهب ثروات الشعب الصحراوي الذي يناضل ويقاوم من أجل الحرية والانعتاق.

كما ندد عبد القادر الطالب بمحاولة مفوضية الإتحاد الأوروبي تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب بنوع من التحايل من بعض الدول الأوروبية بالرغم من قرار المحكمة الأوروبية الذي يؤكد بأنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية وأن هذين البلدين إقليمان منفصلان ومختلفان .

وتناول اللقاء الذي حضره مستشارون من السفارة وأعضاء من مكتب الحزب علاقات الدعم والتضامن التي يمكنها أن تعزز العلاقات بين حزب “الأرسيدي” والشعب الصحراوي وتفتح آفاقا تزيد من تطويرها وتعميقها حاضرا ومستقبلا .

إسلام.ك