تواصل بلدية الدار البيضاء بعث المشاريع المتعلقة بتخفيف الضغط والازدحام بطرقات الإقليم، حيث قامت بتسليم بعضها مؤخرا في حين تبقى الأخرى تنتظر الاستلام خلال الأشهر القادمة، لاسيما فيما تعلق بالمداخل والمخارج باتجاه الطريق السيار، وذلك بهدف التخفيف من الازدحام المروري التي تشهده المنطقة.

كشفت مصالح بلدية دار البيضاء أن الأشغال المتعلقة بانجاز مخارج بإقليمها ما يزال متواصلا، حيث بات مشروع مخرج بحي “العقيد شعباني” جاهزا تماما للاستفادة منه، أين سيمكن ذات المخرج من ربط الحي بالطريق السريع باتجاه بلدية بن عكنون وهو ما سيخفف من حدة الازدحام المروري الذي تعرفه المنطقة في السنوات الأخيرة، موضحة في السياق ذاته أن مشاريع انجاز مثل هذه المخارج ما تزال متواصلة في أغلب أحياء البلدية، فبعد أن انتهت منذ فترة بحي “الحميز” الذي يعد من أكبر أحيائها وتم افتتاحه لسائقي المركبات، تستمر حاليا الأشغال ببعض الأحياء التي مسها البرنامج، كما هو الحال بالنسبة لحي “خالف إسماعيل” المعروف سابقا بحي “كامس”، هذا الأخير سينجز فيه مخرج إلى الطريق السريع، حيث ما تزال الأشغال فيه في بدايتها على أن تنتهي في الأشهر القادمة للاستفادة منها.

كما أشارت نفس المصالح بأنها بصدد انجاز تلك مشاريع المتعلقة بالطرقات ومخطط المرور، وذلك بتحسين المحيط وتزيينه امتثالا لأوامر والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، الذي يشدد على رؤساء البلديات في كل مرة بضرورة تجميل العاصمة لتطويرها وإنجاح مخططه الاستراتيجي، حيث يعرف عدد من الأحياء عملية تهيئة للمساحات الخضراء بالنسبة للأحياء التي تتواجد بها تلك المساحات وانجاز أخرى بالأحياء المنعدم فيها، كما هو الحال بالنسبة لحي “خالف إسماعيل” الذي عرف تزيين طريقه الفرعي بمساحات خضراء تزيد من جماليته.

للإشارة، وفي إطار تطبيق برنامج تنموي يخص انجاز طرقات وتوسيع أخرى وانجاز مداخل ومخارج جديدة فإن بلدية دار البيضاء شرعت منذ أشهر إلى فتح طرقات أخرى وتحويل بعضها إلى اتجاه واحد من أجل تخفيف الاختناق المروري الذي تعرفه المنطقة في السنوات الأخيرة بفعل تزايد في الكثافة السكانية.

إيمان بوفيجلين