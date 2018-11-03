نظمت بلدية الأبيار، بإشراف رئيس بلدية الأبيار خالد كرجيج، معرضا للصور التاريخية بمناسبة الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة 1954-2018.

وافتتح المعرض، من المركز الثقافي البلدي لبلدية الأبيار، بمشاركة شاركت جمعية الطفولة والبراءة والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات مكتب الابيار، وجمعية البشير للاعمال الخيرية، وجمعية حفصة وجمعية تواصل الاجيال، وجمعية ابتسم.

وحضر الإفتتاح طاقم من أعضاء المجلس الشعبي البلدي ونائب المجلس الشعبي البلدي كمال عرباوي والاسرة التاريخية والمواطنين، وغيرهم من الزوار.

ف-س