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بلدية الأبيار تفتتح معرضا للصور التاريخية

بمناسبة الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية:
بلدية الأبيار تفتتح معرضا للصور التاريخية

idir demiche 2 نوفمبر 2018 المحلي اضف تعليق 252 زيارة

نظمت بلدية الأبيار، بإشراف رئيس بلدية الأبيار خالد كرجيج، معرضا للصور التاريخية بمناسبة الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة 1954-2018.

وافتتح المعرض، من المركز الثقافي البلدي لبلدية الأبيار، بمشاركة شاركت جمعية الطفولة والبراءة والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات مكتب الابيار، وجمعية البشير للاعمال الخيرية، وجمعية حفصة وجمعية تواصل الاجيال، وجمعية ابتسم.

وحضر الإفتتاح طاقم من أعضاء المجلس الشعبي البلدي ونائب المجلس الشعبي البلدي كمال عرباوي والاسرة التاريخية والمواطنين، وغيرهم من الزوار.

ف-س

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