الثلاثاء , ديسمبر 4 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / بلخاد يعود لأحضان الأفلان اليوم

بلخاد يعود لأحضان الأفلان اليوم

Djalila Rezzaki 4 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 22 زيارة

 

سيعود رسميا الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني،عبد العزيز بلخادم،لأحضان الحزب العتيد الذي تم سحب البساط من تحت قدميه من قبل عمار سعداني،ويرتقب أن يلتقي منسق هيئة التسيير للحزب معاذ بوشارب  الذي أكد في تصريحات سابقة له أن أبواب الحزب مفتوحة لكل القيادات

وأكد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني،عبد العزيز بلخادم،في تصريح إعلامي،بأنه فعلا قد تحدث مع منسق هيئة التسيير للحزب معاذ بوشارب، وهنأه على منصبه الجديد بإعتباره مناضل من مناضلي الحزب الشباب ، الذين يعرفهم عز المعرفة ،وحول سؤال ما إذا كان بلخادم سيلتقي معاذ بوشارب في الأيام القادمة ،أكد بأنه سيلتقيه في الأيام القادمة للتحدث حول شؤون الحزب لكن دون تحديد الموعد بعد وسيكون ذلك في الأيام القليلة القادمة

رزاقي .جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

بن غبريت تؤكد مواصلة إصلاح المنظومة المدرسية مهما تعددت السياسيات الإنتمائية والإيديولوجية

  تعهدت وزيرة التربية الوطنية،نورية بن غبريت بمواصلة إصلاح المنظومة المدرسية مهما تعددت السياسيات الإنتمائية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super