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بلخادم يعود إلى واجهة الأفلان

أكد أنه سيلتقي منسق هيئة التسيير للحزب معاذ بوشارب:
بلخادم يعود إلى واجهة الأفلان

islam kaab 3 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 128 زيارة

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سيعود رسميا الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني،عبد العزيز بلخادم، لأحضان الحزب العتيد الذي تم سحب البساط من تحت قدميه من قبل عمار سعداني، ويرتقب أن يلتقي منسق هيئة التسيير للحزب معاذ بوشارب الذي أكد في تصريحات سابقة له أن أبواب الحزب مفتوحة لكل القيادات.
وأكد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني،عبد العزيز بلخادم، في تصريح إعلامي،بأنه فعلا قد تحدث مع منسق هيئة التسيير للحزب معاذ بوشارب، وهنأه على منصبه الجديد باعتباره مناضل من مناضلي الحزب الشباب ، الذين يعرفهم عز المعرفة ،وحول سؤال ما إذا كان بلخادم سيلتقي معاذ بوشارب في الأيام القادمة ،أكد بأنه سيلتقيه في الأيام القادمة للتحدث حول شؤون الحزب لكن دون تحديد الموعد بعد وسيكون ذلك في الأيام القليلة القادمة .
رزاقي .جميلة

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