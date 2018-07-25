وجهت الحكومة البلجيكية تحذيرات إلى رعاياها من زيارة المناطق الحدودية بين ثلاثة دول مجاورة وهي الجزائر وليبيا وتونس، وذلك في وسط وجود توقعات بحدوث عمليات إرهابية وأحداث غير آمنة على حياة المواطنين في تلك المنطقة.

وأشارت وزارة الخارجية البلجيكية، حسبما قالت وكالة الأنباء البلجيكية، في بيان لها، إلى أنها قد ” وجهت تحذيرات بشأن خطورة السفر إلى تونس في الفترة الحالية، وذلك بعدم تم تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية التونسية حتى يوم 12 أكتوبر المقبل “.

وعلقت الخارجية البلجيكية على ذلك، قائلة : ” يفضل في الوقت الحالي عدم سفر المواطنين إلى تونس، ولو كان في حالة الضرورة فإنه يمكن سفر الرعايا البلجيكيين إلى هناك باستثناء المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر “.

ونشر عبر موقع الخارجية البلجيكية الرسمي وثيقة توضع المناطق المحظور زيارتها، والتي كان من بينها المناطق الحدودية بين تونس وليبيا كذلك، وهي : ” جنوب محور رجيم معتوق وبئر عون وبرج بورغيبة وبن قردان، التي تتواجد بها منطقة عسكرية أقامتها السلطات التونسية “.

وكذلك حذرت بلجيكا من زيارة مناطق الغربية لتونس محور جندوبة والكاف والقصرين وفريانا وتمغزة، والمناطق الجبلية في ولايات القصرين والكاف، وهي الولايات المحاذية للجزائر.

وتأتي كل هذه التحذيرات من قبل الحكومة البلجيكية، بسبب وجود تهديدات من منظمات وجماعات إرهابية بتنفيذ بعض العمليات في هذه المناطق.

إسلام.ك