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بكالوريا 2017 : لن تكون هناك دورة خاصة لجميع المترشحين

nesrine mahfouf 24 يونيو 2017 الحدث اضف تعليق 26 زيارة

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون يوم الجمعة بالجزائر العاصمة أنه سيتم تنظيم دورة خاصة لشهادة البكالوريا لفائدة  المترشحين الذين التحقوا بمراكز الامتحان متأخرين لا غير موضحا أن الأمر لا يتعلق “بدورة جديدة لشهادة البكالوريا”.

و أعلن تبون أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “أعطى تعليمات  لتنظيم دورة خاصة لشهادة البكالوريا لفائدة التلاميذ المقصين من دورة جوان  بسبب التأخير” موضحا خلال اللقاء الصحفي الذي نشط عقب الجلسة العلنية أن  “الأمر لا يتعلق بدورة جديدة لشهادة البكالوريا”.

و أكد في هذا السياق “إنها دورة خاصة بالمترشحين الذين لم يتمكنوا من اجتياز  الامتحانات بسبب تأخرهم في الالتحاق بمراكز الامتحانات” مشيرا إلى أن عدد  التلاميذ المعنيين بهذا الإجراء يفوق الألف”.

“إن رئيس الجمهورية أمر بعد سماعه شكاوي أولياء التلاميذ بالتحضير لدورة خاصة  بهؤلاء المتأخرين”, قال السيد تبون مستثنيا بذلك تنظيم دورة خاصة لجميع  المترشحين لشهادة البكالوريا 2017.

 

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