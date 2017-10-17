تأسف بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء لنقص الأمن بمصالح الاستعجالات التي تسجل فيها اعتداءات يومية على الطواقم الطبية و شبه الطبية، داعيا السلطات العمومية إلى التحرك السريع ولعب دورها لوضع حد لهذه الممارسات

وربط المتدخل في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة ضعف المنظومة الصحية العمومية التي لم يعد بمقدورها تقديم خدمات ترقى الى تطلعات المواطنين بالوضعية الحرجة لهذه المصالح على حد وصفه .

وقال في هذا السياق “المريض اليوم يجد صعوبة كبيرة في الحصول على طبيب او موعد لاجراء عملية جراحية في المستشفيات “، مشددا على ضرورة تحسين و ترقية الوضعية الحالية التي آلت إليها المستشفيات.

الممارسة الطبية في حد ذاتها لم ترق للمستوى المطلوب

واعترف بركاني من جهة أخرى بأن التكوين في المراكز الاستشفائية الجامعية غير مضمون بطريقة حديثة ومتطورة و أن الممارسة الطبية في حد ذاتها لم ترق للمستوى المطلوب و ذا لاسباب عدة منها نقص وسائل تشخيص المرض التي يحتاجها الطبيب إلى جانب نقص الأسرة و النظافة و بعض أصناف الادوية.

و لإيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحية العمومية اقترح رئيس عمادة الاطباء جلوس كل الفاعلين في المنظومة الصحية حول طاولة واحدة للتحاور والتفكير في افضل السبل الكفيلة بترقية خدمة تمكين المريض من العلاج.

نسرين.م