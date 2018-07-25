جددت مديرية الوقاية بوزارة الصحة تحذيرها من انتشار بعوضة النمر، مؤكدة أن خطرها كبير جدا على صحة المواطنين. هذا وتتابع وزارة الصحة الموضوع بشكل دقيق نافية تسجيلها أي حالة إصابة.

كشف جمال فورار، مدير الوقاية بوزارة الصحة، أن بعوضة النمر تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية وهذا بسبب لسعتها الجد مؤثرة، وقال الدكتور، في تصريح إعلامي له أمس، إن البعوضة تم رصدها بداية العام 2010 في أربع ولايات هي وهران، جيجل و تيزي وزو وعنابة، وحاليا متواجدة بالجزائر العاصمة، مؤكدا أنه لا وجود لحالات سجلتها المصالح الطبية في الجزائر تعرضت للسعة بعوضة النمر، وأضاف أنه يتم متابعة هذا الملف بصفة دقيقة من طرف وزارة الصحة.

وفي السياق ذاته، صرح ذات المسؤول، أن المصالح الوزارية إتخذت جملة من الإجراءات ومن بينها التوعية والتحسيس على نطاق واسع.

وللإشارة الإعلان عن خطورة لسعة بعوضة النمر أحدث هلع كبير لدى العائلات الجزائرية خاصة مع تزامن هذا التحذير مع موسم الإصطياف أين يكثر إنتشار البعوض.

رزاقي.جميلة