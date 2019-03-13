بعد كارثة الطائرة الإثيوبية.. حظر واسع على تحليق طائرات بوينغ ماكس

أعلنت أوروبا ودول في قارات عدة إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات “بوينغ 373 ماكس” بعد تحطم واحدة أخرى منها في إثيوبيا الأحد، لتزيد بذلك محنة الشركة الأميركية التي خسرت أسهمها مليارات الدولارات، وتواجه واحدة من أصعب اللحظات في تاريخها.

فقد قررت هيئة الطيران المدني الأوروبية منع تحليق الفئتين “ماكس 8″، و”ماكس 9” من هذه الطائرة في أجواء الدول الأوروبية بداية من السابعة بتوقيت غرينتش من مساء اليوم.

وأكدت الهيئة في بيان تعليق جميع الرحلات الجوية لهاتين الفئتين، سواء كانت متوجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي أو مغادرة منها، أو تقوم برحلة داخلها، بغض النظر عما إذا كان المشغلون من أوروبا أم من دول أخرى.

وقبل صدور بيان الطيران المدني الأوروبية بادرت دول أوروبية عدة باتخاذ قرارات منفردة بمنع تحليق طائرات “بوينغ 373 ماكس” في أجوائها ضمن ما وصفته بإجراء احترازي.

والدول التي اتخذت هذا الإجراء هي ألمانيا وفرنسا وآيسلندا والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا، كما قررت الخطوط الجوية التركية تعليق رحلاتها التي تستخدم 12 طائرة من “بوينغ 373 ماكس” بداية من الأربعاء.

واتخذت شركات طيران في الصين وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا إجراءات تشمل إما وقف تحليق تلك الطائرات بالكامل أو فرض قيود صارمة على استخدامها في الرحلات.