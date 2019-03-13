الأربعاء , مارس 13 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / بعد كارثة الطائرة الإثيوبية.. حظر واسع على تحليق طائرات بوينغ ماكس

بعد كارثة الطائرة الإثيوبية.. حظر واسع على تحليق طائرات بوينغ ماكس

Razika kherkhache 13 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 103 زيارة

أعلنت أوروبا ودول في قارات عدة إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات “بوينغ 373 ماكس” بعد تحطم واحدة أخرى منها في إثيوبيا الأحد، لتزيد بذلك محنة الشركة الأميركية التي خسرت أسهمها مليارات الدولارات، وتواجه واحدة من أصعب اللحظات في تاريخها.

فقد قررت هيئة الطيران المدني الأوروبية منع تحليق الفئتين “ماكس 8″، و”ماكس 9” من هذه الطائرة في أجواء الدول الأوروبية بداية من السابعة بتوقيت غرينتش من مساء اليوم.

وأكدت الهيئة في بيان تعليق جميع الرحلات الجوية لهاتين الفئتين، سواء كانت متوجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي أو مغادرة منها، أو تقوم برحلة داخلها، بغض النظر عما إذا كان المشغلون من أوروبا أم من دول أخرى.

وقبل صدور بيان الطيران المدني الأوروبية بادرت دول أوروبية عدة باتخاذ قرارات منفردة بمنع تحليق طائرات “بوينغ 373 ماكس” في أجوائها ضمن ما وصفته بإجراء احترازي.

والدول التي اتخذت هذا الإجراء هي ألمانيا وفرنسا وآيسلندا والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا، كما قررت الخطوط الجوية التركية تعليق رحلاتها التي تستخدم 12 طائرة من “بوينغ 373 ماكس” بداية من الأربعاء.

واتخذت شركات طيران في الصين وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا إجراءات تشمل إما وقف تحليق تلك الطائرات بالكامل أو فرض قيود صارمة على استخدامها في الرحلات.

عن Razika kherkhache

شاهد أيضاً

الولايات المتحدة تعلق على قرارات الرئيس بوتفليقة والحراك الشعبي السلمي

قالت الخارجية الأمريكية في أول تعليق على القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة أنها تؤيد “جهود …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super