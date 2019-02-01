بعد فوزه على المنتخب الياباني 03-01: المنتخب القطري يتوج ببطولة كأس آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه

فاز المنتخب القطري بلقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

سجل الأهداف الثلاثة، كل من اللاعب المعز علي في الدقيقة الـ 12 من المباراة، عبد العزيز حاتم تقدم قطر بهدف ثان في الدقيقة الـ 27، ليقلص اللاعب الياباني تاكومي مينامينو آمال اليابانيين في التعادل بعد نجاحه في هز شباك القطريين في الدقيقة الـ 70 من المباراة، ليبخر بعدها اللاعب القطري أكرم عفيف آمال اليابانيين، بعد تسجيله هدفا من ضربة جزاء، في الدقيقة 83 من المباراة.

وقد اعتمد حكم المباراة على تقنية VAR والحكم المساعد بالفيديو للتأكد من وقوع خطأ يستوجب ضربة الجزاء.

وأقيمت المباراة على ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية ابوظبي، وتعد هذه أول مشاركة للمنتخب القطري الملقب بـ”العنابي ” في المباراة النهائية للبطولة في تاريخها.

وغاب عن مدرجات الملعب المشجعون القطريون بسبب الحظر الذي تفرضه الإمارات على بلادهم، حيث قاطعت السعودية، الإمارات، البحرين ومصر، قطر سياسيا واقتصاديا وتجاريا منذ جوان 2017، متهمين إياها بدعم “الإرهاب” ومحاولة زعزعة استقرار هذه الدول، وهو ما تنفيه الدوحة.

.يذكر أن قطر نالت شرف استضافة كأس العالم 2022، في طبعتها الثانية والعشرين