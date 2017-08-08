بعد فضيحة ألمانيا .. البيض الملوث يدخل بريطانيا وفرنسا

وصلت كمية قليلة من البيض الملوث بمبيد حشرات سام إلى بريطانيا في وقت سابق من العام. وقال وزير الزراعة الفرنسي إن بعض هذا البيض، الذي مصدره هولندا، موجود كذلك في بلده. وقالت وكالة معايير الغذاء في بريطانيا إن الخطر الذي يشكله البيض الملوث على المواطنين محدود. وأعلنت الوكالة أنها “تحقق على نحو طارئ” في الأمر، لكنها رجحت أن المنتج الملوث لم يعد معروضا في منافذ البيع.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا داعي لأن يمتنع البريطانيون عن تناول البيض وأنه لم يعد هناك أي احتمال لوقوع ضرر من تناول البيض والمنتجات التي تحتوي عليه. يأتي الكشف عن فضيحة البيض الملوث بعد قرار سلسلة متاجر “ألدي” الألمانية سحب كل البيض المعروض للبيع في منافذها في ألمانيا الأسبوع الماضي. وكشفت التحاليل أن البيض الملوث يحتوي على مادة الفبرونيل التي يمكن أن تُلحق أضرارا بالكُلى، والكبد، والغدة الدرقية. وثارت مخاوف من أن مزارع الدواجن الهولندية قد تضطر لإعدام الآلاف من الطيور في مسعى لمحو آثار المبيد الحشري من الإنتاج، وفقا لمنظمة إل تي أو الهولندية المتخصصة في أعمال المزارع.

وجاء في بيان لوكالة معايير الغذاء البريطانية “تقييم المخاطر الذي أعددناه، استنادا إلى ما يتوافر لدينا من معلومات، يشير إلى أنه في إطار النظام الغذائي الصحي العادي لا يمكن أن يشكل هذا القدر الضئيل جدا أي خطر على الصحة العامة، وأنه لا داعي لأن تكون لدى المستهلكين أي مخاوف في هذا الشأن”. وأضاف البيان “ننصح بأنه لا داعي لتغيير الطريقة التي يطهو بها المستهلكون البيض أو المنتجات التي تحتوي على البيض”. واعترف مسؤولون في بلجيكا بأنهم كانوا على علم باحتمال احتواء بيض مستورد من هولندا على مواد ملوثة بمبيد حشري تدخل مادة الفبرونيل في تصنيعه. وتستخدم مادة الفبرونيل في القضاء على القمل والبق الذي يصيب الدجاج، لكن ليس من المنصوح باستخدامها مع الطيور والحيوانات المستخدمة في إنتاج المواد الغذائية لما يحتوي عليه من سموم.

وسحبت منافذ بيع المنتجات الغذائية في بلجيكا، وهولندا، وألمانيا البيض من بين المنتجات المعروضة للبيع كإجراء احترازي. وتوقف العمل في 180 مزرعة دواجن في هولندا مؤقتا في الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع استمرار التحقيق في هذه المشكلة. وقدرت وكالة معايير الغذاء عدد البيض الملوث من إنتاج مزارع هولندية في بريطانيا بحوالي 21 ألف بيضة وزعت على المحال التجارية في الفترة بين مارس وجوان. لكنها قالت إنها نسبة ضئيلة جدا من واردات بريطانيا من البيض البالغ عددها 1.8 مليون بيضة سنويا. كما أشارت إلى أن 85 في المئة من احتياجات السوق المحلي من البيض تنتج في بريطانيا.