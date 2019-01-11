بعد عزم جيم يونغ كيم على التنحي في الأول فيفري المقبل: فتح أبواب الترشح لرئاسة البنك الدولي

اجتمع مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي برئاسة عميد المجلس، ميرزا حسن، لمناقشة عملية اختيار الرئيس المقبل لمجموعة البنك الدولي، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الحالي جيم يونغ كيم أنه سيتنحى عن منصبه في الأول من فيفري 2019، حسب بيان نشر على الموقع الالكتروني الرسمي للبنك الدولي.

واتفق المديرون التنفيذيون على أن يلتزم المرشحون بتنفيذ “النظرة للمستقبل” واتفاقية الحزمة الرأسمالية كما هو موضح في ورقة “التمويل المستدام للتنمية المستدامة“، وأيضا على ضرورة أن يتمتع المرشحون بالمعايير التالية: سِجلّ أداء قيادي راسخ؛ الخبرة في إدارة مؤسسات كبيرة وذات اهتمام دولي، مع الإلمام بالقضايا المتعلقة بالقطاع العام؛ القدرة على صياغة رؤية واضحة للرسالة الإنمائية لمجموعة البنك الدولي؛ تقدير للتعاون متعدد الأطراف والالتزام الراسخ به؛ مهارات تواصل فاعلة ودبلوماسية، والحياد والموضوعية في الاضطلاع بمسؤوليات منصبه.

وينبغي تقديم طلبات الترشيح خلال الفترة تبدأ من 7 فيفري على الساعة التاسعة صباحا بتوقيت واشنطن وتنتهي في 14 مارس بحلول الساعة 9 صباحًا بتوقيت واشنطن، ويجوز تقديمها من خلال المديرين التنفيذيين أو المحافظين عن طريق المديرين التنفيذيين الممثلين لبلدانهم. ويجب أن يكون المرشحون من مواطني البلدان الأعضاء بالبنك.

وعند إقفال عملية الترشيح، سيتخذ المديرون التنفيذيون قراراً بشأن تحديد قائمة مختصرة لنحو ثلاثة مرشحين، ثم يقوموا بنشر أسماء المرشحين المختارين بعد موافقتهم. وسيجري المديرون التنفيذيون مقابلات رسمية مع جميع المرشحين المختارين، على أمل أن يتم اختيار الرئيس الجديد بتوافق الآراء قبل اجتماعات الربيع 2019.

ويُعتبر رئيس البنك الدولي بحكم منصبه رئيس مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. وهو أيضاً بحكم منصبه رئيس مجالس إدارة كل من: مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمجلس الإداري للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.