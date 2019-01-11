بعد خلاف دام سنوات: فلة الجزائرية تتصالح مع الفنانة التونسية لطيفة

أعلنت الفنانة ​فلة الجزائرية​ تصالحها مع الفنانة ​لطيفة التونسية​ وذلك عبر فيديو نشرته فلة على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو ظهرت لطيفة جالسة على الطاولة نفسها وفلة كانت تغني، وقامت بالتصفيق لها وبدت ملامح السعادة على وجهها كما والتقطتا صوراً تذكارية معاً.

وتحدّثت فلة في فيديو آخر عن أن بعد سنوات الخلاف لم يدخل بينهما للصلح سوى النجمة اللبنانية هيفا وهبي التي نجحت في جمعهما أخيراً.

يذكر أن سبب الخلاف بين الفنانتين، بدأ عندما هاجمت فلة الفنانة التونسية لطيفة ووصفتها بـ”اللئيمة” واتهمتها بشرب الكحول بكثرة، وردت عليها الأخيرة قائلة: “فلة من الأساس شخصية غير متزنة وليست لها أغانٍ ناجحة تذكر”، مطالبة إياها بإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة من المدمن على الكحول.

ص ك