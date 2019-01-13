الأحد , يناير 13 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / بعثة من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في قطاع الفلاحة تزور كاليفورنيا

بعثة من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في قطاع الفلاحة تزور كاليفورنيا

Rafika Maariche 13 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 97 زيارة

من المرتقب أن تقوم بعثة جزائرية مشكلة من متعاملين قتصاديين جزائريين في مجال الفلاحة بزيارة الى كاليفورنيا في جانفي المقبل

و تتوجه هذه البعثة من المتعاملين الاقتصاديين إلى الولايات المتحدة من 14 الى 17 جانفي الجاري للاطلاع على المهارات الأمريكية  في فروع تربية  الحيوانات و الصناعة الغذائية حسبما علم اليوم  من مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي.

و سيترأس البعثة التي بادر بتنظيمها مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي و منتدى رؤساء المؤسسات بدعم من سفارة الجزائر بواشنطن، وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي الذي سيكون مرفوقا خلال هذه الزيارة برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد.

الوسوم

عن Rafika Maariche

شاهد أيضاً

الكونغرس يصادق على قانون الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب في بلدان شمال إفريقيا

تم تقنين الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب العابر للصحراء الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super