بعثة من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في قطاع الفلاحة تزور كاليفورنيا

من المرتقب أن تقوم بعثة جزائرية مشكلة من متعاملين قتصاديين جزائريين في مجال الفلاحة بزيارة الى كاليفورنيا في جانفي المقبل

و تتوجه هذه البعثة من المتعاملين الاقتصاديين إلى الولايات المتحدة من 14 الى 17 جانفي الجاري للاطلاع على المهارات الأمريكية في فروع تربية الحيوانات و الصناعة الغذائية حسبما علم اليوم من مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي.

و سيترأس البعثة التي بادر بتنظيمها مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي و منتدى رؤساء المؤسسات بدعم من سفارة الجزائر بواشنطن، وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي الذي سيكون مرفوقا خلال هذه الزيارة برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد.