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بعثة من البرلمان الإفريقي ترأسها الجزائر ستزور ليبيا

تتكون من ممثلين عن 55 دولة إفريقية :
بعثة من البرلمان الإفريقي ترأسها الجزائر ستزور ليبيا

eldjazair 29 أكتوبر 2018 الحدث اضف تعليق 376 زيارة

تبنى البرلمان الإفريقي المبادرة الجزائرية المتمثلة في زيارة فوج تحقيق إفريقي لدولة ليبيا من أجل الإطلاع على الأوضاع فيها وهو ما تم الموافقة عليه من خلال إرسال طلب رسمي لإستقبال البعثة المكونة من 55 دولة إفريقية على رأسها الجزائر.
أعطى مكتب البرلمان الإفريقي موافقته على إرسال بعثة برلمانية ممثلة لـ55 دولة إفريقية لزيارة ليبيا، بعد أن تسلم الوفد الليبي رسالة خطية من رئيس البرلمان الإفريقي موجهة لرئاسة البرلمان الليبي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاستقبال الوفد الافريقي ، على أن يحدد التاريخ لاحقا.
وجاءت المبادرة الإفريقية حسب بيان نشره المجلس الشعبي لوطني على صفحته الرسمي “فايسبوك”، بطلب من جمال بوراس، نائب رئيس البرلمان الإفريقي، ممثل مجموعة الشمال وممثل الجزائر، عقب تقدمه بطلب إلى رئيس البرلمان الإفريقي، روجي نكودو دانع ، لعقد إجتماع بمكتب البرلمان خاص بدراسة الأوضاع في ليبيا، تم نهار أمس الأول ، مع الوفد الليبي على هامش الدورة العادية الأولى للعهدة التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي ، بمدينة كيغالي رواندا.
وأضاف البيان، أن بوراس كان قد أكد بأن ليبيا ساهمت بشكل كبير في بناء المؤسسات الإفريقية وقدمت الكثير من المساعدات المادية للدول الإفريقية، التي هي مطالبة اليوم بالوقوف الى جانبها، داعيا الى مساندتها في تجاوز أزمتها ، ومذكرا بالموقف الجزائري الداعم لأمن واستقرار وتماسك الشعب الليبي ورفض كل أشكال التدخل الخارجي، لتعود ليبيا إلى مكانتها في افريقيا.
وللإشارة ، حضر لقاء مكتب البرلمان الإفريقي مع الوفد البرلماني الليبي كل من مانديلا ممثل جنوب إفريقيا، و جاتا سيديا عضو البرلمان الإفريقي الذي شغل منصب سفير في كل من الجزائر وليبيا .
رزاقي.جميلة

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