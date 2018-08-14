دعت بعثة الحج الجزائرية بمكة، إلى ضرورة التنسيق فيما بين جميع الشركاء الجزائريين من إطارات الديوان الوطني للج و العمرة و ممثلي وكالات السياحة والأسفار بهدف تسهيل أداء مناسك الحج وتذليل الصعوبات التي قد تعترض الحجاج.

و قال، أمس، رئيس مركز بعثة الحج الجزائرية بمكة المكرمة، محمد رضا ترايكية خلال لقاء بمكة بحضور ممثل الديوان الوطني للحج والعمرة و رؤساء الفروع على غرار فرع الإرشاد والفتوى والخدمة الميدانية والصحة والإطعام فضلا عن ممثلي 44 وكالة للسياحة والأسفار، انه لابد من التنسيق بين جميع الأطراف وبذل قصارى الجهود لتمكين الحجاج الجزائريين من أداء الشعائر سواء بعرفات أو بمزدلفة أو بمنى.

وبخصوص انشغالات الوكالات التي تم طرحها خلال اللقاء فقد، اعتبرها ترايكية “موضوعية”، و قال أن أعضاء البعثة على استعداد تام للتعاون مع كل الوكالات في هذه المرحلة ، و أضاف بأن المرحلة القادمة ستكون ميدانية حيث سيتم معاينة الأماكن والمساحات وعمل المطوفين في عرفات ومنى.

من جهته أكد المكلف بالشعائر على مستوى البعثة الجزائرية للحج، إبراهيم مقتور، بأن هذا الاجتماع مكن الجميع من مناقشة السلبيات التي عرفتها المواسم السابقة مذكرا بأن الديوان الوطني للحج و العمرة و وكالات السياحة و الأسفار قد تجاوزوا النقائص من أجل إعادة هيكلة البعثة على مستوى المشاعر في 14مكتبا بمسؤولين ومنسقين عن طريق خلية أنشأها المنسق العام (المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة) لهذا الغرض والتي ستنتقل إلى كل مشعر على حدى -عرفات، مزدلفة و منى.

رزيقة.خ