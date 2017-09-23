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بطاقات عسكرية بيومترية لأفراد الجيش الوطني الشعبي

ستكون محمية بأعلى درجات الحماية :
بطاقات عسكرية بيومترية لأفراد الجيش الوطني الشعبي

eldjazair 22 سبتمبر 2017 الحدث اضف تعليق 39 زيارة

سيتم إصدار بطاقات عسكرية بيومترية لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي بدءًا من العام المقبل 2018، وستكون هذه البطاقات العسكرية البيومترية محمية بأعلى درجات الحماية ومؤمنة بشكل كبير على اعتبار أنها تخص فئة العسكريين، وسيكون بإمكان كل حاملي هذه البطاقة استظهارها كبطاقة هوية لهم وباستعمالها لأغراض التعريف الشخصي بشكل أدق من خلال قراءتها إلكترونيّاً، سواءً أكان في المعاملات والدوائر الرسميّة أم في المؤسسات الخاصّة.
وحسب ما نقله موقع “الجزائر وان” أكد على لسان مصدر عسكري مطلع أنه وفي إطار العصرنة والتماشي مع التقدم التكنولوجي، قرر رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني إصدار بداية من سنة 2018 بطاقات هوية عسكرية بيومترية لصالح كل منتسبي المؤسسة العسكرية وتعميم العملية لتشمل كذلك حتى بطاقات الإعفاء وأداء الخدمة الوطنية والتخلص بشكل تدريجي من البطاقات الورقية الحالية التقليدية والتي باتت غير مسايرة للعصر.
وبحسب نفس المصدر فإنه سيتم إصدار بطاقات عسكرية بيومترية لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي بدءًا من العام المقبل، وسيشتمل مخزون المعلومات صورة وجه وبصمتين وسيكون بإمكان كل حاملي هذه البطاقة استظهارها كبطاقة هوية لهم و باستعمالها لأغراض التعريف الشخصي بشكل أدق من خلال قراءتها إلكترونيّاً، سواءً أكان في المعاملات والدوائر الرسميّة أم في المؤسسات الخاصّة.
وأفاد ذات الجهة التي نقلت الخبر إلى أن هذا يأتي بعد فترة دراسة دقيقة وسيتم إصدار أولى هذه البطاقات العسكرية البيومترية أواخر شهر ديسمبر المقبل وتخص الإطارات السامية لوزارة الدفاع الوطني كخطوة أولى، و أفاد ذات المصدر أن هذه البطاقات العسكرية البيومترية ستكون محمية بأعلى درجات الحماية ومؤمنة بشكل كبير على اعتبار أنها تخص فئة العسكريين.
رزاقي جميلة

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