أعلن رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش عن ترشحه رسميا للمحليات القادمة المزمع إجرائها في الـ23 نوفمبر المقبل عن طريق قائمة حرة، وذكر ذات المسؤول عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “يشرفني وأنا في نهاية عهدتي، أن أتقدم أمامكم لأعبر عن امتناني لكم للثقة التي منحتموني اياها، والتي سمحت لي بتمثيلكم ورعاية مصالحكم، أين عملنا سويا لتحقيق الرفاه الروض وتحسين الإطار المعيشي العام للمواطن، كما استطعنا زرع الحس المدني و الحضاري في كل حي، وروح التضامن المحلي في كل بيت”ومن هذا المنطلق، أعلن رسميا، ترشحي لانتخابات المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى، متصدرا للقائمة الحرة ” لؤلؤة الجزائر” لاستكمال المسار الحافل بالإنجازات .”

للإشارة كان قد أكد المنسّق السابق لحزب الحركة الشعبية الجزائرية بانه رفض عروض عديد الأحزاب للالتحاق ،هذا و سيلتقي خلال الأيام القليلة القادمة بمواطني العاصمة في مؤتمر عام من أجل تحديد الأسماء التي ستحملها القائمة والتي يستبعد أن تحمل أسماء من الأمبيا.

هذا ويعتبر ترشح بطاش في قائمة حرة تحدي لرئيس “الامبيا” عمارة بن يونس وليثبت بأنه لم يصنعه عمارة بن يونس ،ويذكر أن القيادي السابق في حزب الأمبيا، كان أول المنشقين عن صفوف عمارة بن يونس بالعاصمة، بسبب خلافاتهما حول تسيير الحزب حيث وصف بطاش عمار بن يونس بأنه دكتاتور وبأنه حول الأمبيا إلى ملكية عائلية.

رزاقي جميلة