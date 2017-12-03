يسعى حزب جبهة التحرير الوطني للاستحواذ على بلدية الجزائر الوسطى بضم رئيسها عبد الحكيم بطاش لصفوف الحزب بعد سلسلة من الاتصالات من كبار قيادات الأفالان وعلى رأسهم الأمين العام جمال ولد عباس.

أكد رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش في تصريح ل ” الجزائر “أنه تلقى اتصالات كثيرة من كافة الأحزاب السياسية ما عدا التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية” الأرسيدي ” لضمه لصفوفهم والظفر ببلدية الجزائر الوسطى التي عجزت التشكيلات السياسية موالاة و معارضة من الفوز بها مبرزا أنه تمكن من كسب ثقة العاصميين للمرة الثانية على التوالي بعد مجهوداته المبذولة في عهدة الأولى وكذا قربه من المواطن وإستماعه لانشغالاته والسعي لحلها و قال :” منذ فوزي في المحليات الأخيرة تهاطلت علي الاتصالات من كل التشكيلات السياسية ما عدا الأرسيدي ويريدون مني الإنضام لأحزابهم بعد أن أصبحت الجزائر الوسطى تسيل لعاب الكثيرين ممن فشلوا بالفوزبها بمن فيهم ” و تابع :” بلدية الجزائر الوسطى أسالت لعاب الكثيرين بعد أن حققت الفوز فيها و فشل الأحزاب السياسية المهيكلة منذ سنوات و هو دليل على عجز الأحزاب السياسية في استقطاب المواطنين ” و تابع :” تلقيت إتصالا من أعلى هرم حزب جبهة التحريرالوطني و لم أقرر بعد” و قاتل أيضا:” أنا في خدمة المواطنين و الجمهورية الجزائرية أديت ما علي في العهدة السابقة وسأواصل.”

زينب بن عزوز