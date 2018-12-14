بسبب ضعف تصويت الجمهور… لقمان اسكندر يخفق في افتكاك لقب “منشد الشارقة 11” ويحتل المركز الثاني

أخفق منذ قليل، المتسابق الجزائري في برنامج “منشد الشارقة 11” لقمان اسكندر من افتكاك لقب الطبعة 11، من البرنامج، بسبب ضعف تصويت الجمهور، حيث تحصل سفير الإنشاد الجزائري على 13 بالمئة فقط من تصويت الجمهور، وهي نسبة ضعيفة جدا، مقارنة بباقي المتسابقين.

واحتل ابن ولاية المدية لقمان اسكندر، والذي أبان عن قدرات صوتية قوية وباهرة، المرتبة الثانية، ليتحصل على 100 ألف درهم ودرع تذكاري.

وعاد لقب الطبعة، للمنشد المغربي معاد بوكيوض، فيما حل المنشد التونسي نافع عياد في المرتبة الثالثة.

ووفق قوانين البرنامج فان الفائز باللقب، يعرف من خلال نسبة تصويت الجمهور، بالإضافة إلى رأي أعضاء لجنة التحكيم.

وقد عرفت سهرة النهائي، حضور المنشد العالمي سامي يوسف.

ويعتبر “منشد الشارقة” الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام،أحد أهم برامج المسابقات الهادفة إلى اكتشاف المواهب الإنشادية في الوطن العربي.

صبرينة كركوبة