أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، عن بدء استقبال طلبات الطلاب الراغبين بالاستفادة من برنامج منح “chevening” الدراسية، لمدة عام دراسي واحد، في جميع الاختصاصات.

وذكرت الخارجية البريطانية أن موعد تقديم الطلبات انطلق اول امس 6 اوت ويستمر الى غاية 06 نوفمبر 2018، عن طريق الإنترنت من خلال موقع المنحة.

ويشترط للتقديم لمنحة تشيفنينغ أن يحمل المتقدم جنسية إحدى الدول المستفيدة من المنحة وهي الجزائر، سوريا، لبنان، فلسطين، مصر، الأردن، ليبيا، تونس، اليمن، والعراق، ولا تقبل طلبات الطلاب الذين يحملون الجنسية البريطانية.

في حين يحق للطلاب السوريين والفلسطينيين، الذين يحملون وثيقة السفر السورية، سواء كانوا مقيمين داخل أو خارج سوريا، التقدم إلى المنحة بشرط ألا يكون الطالب المتقدم لاجئًا في إحدى الدول التي لا تستفيد من منحة “تشيفنينغ”، في إشارة إلى الدول الأوروبية.

وبرنامج منح “تشيفنينغ” هو أحد برامج المنح الذي يؤمّن للطالب الدراسة فى المملكة المتحدة، في الجامعة التي يختارها، على أن تحوي الاختصاص الذي يرغب بدراسته، مع تمويل كامل لتكاليف الدراسة، والمعيشة، على شكل راتب شهري.

وتمول هذه المنحة عدة جهات هي الخارجية البريطانية، دول الكومونولث (53دولة)، بالإضافة إلى شركاء محليين مثل البنوك والمؤسسات البريطانية المحلية.

وبلغ عدد خريجي المنحة ما يقارب 46 ألف خريج من دول مختلفة.

ويجب أن يكون المتقدم لهذه المنحة غير مستفيد من منحة دراسية بريطانية أخرى، بالإضافة إلى حصوله على شهادة البكالوريا (المؤهل الجامعي، وخبرة لمدة عامين سواء كان العمل تطوعيًا أو بدوام جزئي أو كلي، وشهادة إتقان اللغة الإنكليزية “IELTS”).

وسبق أن أعلنت مؤسسة “سعيد” البريطانية عن فتح باب التسجيل على المنح المجانية للدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)، للعام الدراسي 2019- 2020.

وبدأ التسجيل على المنحة في الفاتح من اوت الجاري، على أن ينتهي في 1 نوفمبر 2018.

نسرين محفوف