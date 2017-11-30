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“بريد الجزائر” توقع على اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وطنية

للنقل بالسكك الحديدية وسوقرال وتسيير الخدمات المرفئية للجزائر:
“بريد الجزائر” توقع على اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وطنية

eldjazair 29 نوفمبر 2017 الوطني اضف تعليق 30 زيارة

وقعت مؤسسة بريد الجزائر يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقيات شراكة متعلقة بإنشاء و استغلال شبابيك آلية للأوراق النقدية مع مؤسسة تسيير المحطات البرية لنقل المسافرين للجزائر و المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و مؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر, حسبما جاء في بيان للمؤسسة العمومية.
و أوضح البيان أن مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات جرت على هامش افتتاح الطبعة ال15 للصالون الدولي للأشغال العمومية بقصر المعارض (سافكس) بالجزائر العاصمة بحضور وزيرة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات والرقمنة ايمان هدى فرعون ووزير الأشغال العمومية عبد الغاني زعلان ووزير الاتصال جمال كعوان.
في نفس السياق و “في إطار تحسين نوعية خدمة البريد و الطرود وقعت مؤسسة بريد الجزائر على اتفاقية رابعة مع مؤسسة تسيير المحطات البرية لنقل المسافرين للجزائر سوغرال متعلقة باستغلال محل لإيداع و جمع البريد و الطرود على مستوى محطة نقل المسافرين للجزائر العاصمة حسب البيان.
و تمت الاضافة أن “هذه الخطوة النوعية التي قامت بها مؤسسة بريد الجزائر من خلال التوقيع على هاته الاتفاقيات تبين مرة أخرى عزم المتعامل البريدي على تحسين خدماته و الحرص على توفرها في الأماكن الأكثر إستراتيجية و التي تعرف اقبالا كبيرا مع التقرب أكثر من الزبون”.
وخلص البيان إلى أن “مؤسسة بريد الجزائر تعمل دون هوادة على ضمان خدمة عمومية جوارية و نوعية لتمكين المواطن من الاستفادة من باقة خدماتها المتنوعة”.

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