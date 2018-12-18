انخفضت أمس، أسعار خام برنت ما يزيد عن دولار، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي يثور فيه القلق بشأن فائض المعروض جراء تقارير عن تزايد المخزونات وتوقعات بإنتاج قياسي من النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وتراجع برنت (مقياس للنفط الجزائري) الذي نزل ما يزيد عن أربعة بالمئة في الجلسات الثلاث الأخيرة، إلى 58.10 دولار للبرميل، منخفضا ما يزيد عن 1.50 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 58.62 دولار للبرميل منخفضة 1.66 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتا أو 1.82 بالمئة إلى 48.97 دولار للبرميل. ويقول متعاملون إن الأسعار تتعرض لضغوط بسبب المخاوف بشأن الطلب على النفط في المستقبل في ظل ضعف النمو الاقتصادي العالمي والشكوك بشأن فعالية تخفيضات الإنتاج المزمعة التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وانخفض خام برنت والخام الأمريكي ما يزيد عن 30 بالمئة منذ مطلع أكتوبر بسبب تخمة المخزونات العالمية، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط عند مستويات غير مسجلة منذ أكتوبر تشرين الأول 2017. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من سبعة أحواض كبيرة للنفط الصخري في الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام وذلك للمرة الأولى.

عمر ح