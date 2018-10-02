صعد مزيج “برنت” العالمي الاثنين، إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014 إثر مخاوف شح الإمداد قبل دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ الشهر المقبل. وارتفع خام القياس إلى 82.89 دولار للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو 4 سنوات عند 83.32 دولار، وزاد الخام الأمريكي الخفيف أربعة سنتات مسجلا 73.29 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت أشار مستثمرون إلى أنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار، حيث زاد الإقبال على الخيارات التي تعطي لأصحابها حق شراء خام برنت مقابل 90 دولارا للبرميل بنهاية أكتوبر، وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار التي ظهرت آثارها على عملات عدد من كبار مستوردي النفط، قد يلحقان الضرر بنمو الطلب على الخام في العام المقبل.

لكن التركيز ما زال منصبا على العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من نوفمبر المقبل، وتهدف إلى وقف صادرات النفط في ثالث أكبر منتج للخام بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ولمح عدد من كبار المشترين في الهند والصين إلى أنهم سيخفضون مشترياتهم من النفط الإيراني. وقالت «سينوبك» الصينية إنها خفضت إلى النصف شحناتها من النفط الإيراني في سبتمبر.

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم السبت بشأن سبل الحفاظ على إمدادات كافية. لكن ستيفن إينيس رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة في سنغافورة قال إنه في ظل توقعات خروج نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من السوق في الرابع من نوفمبر المقبل، فإن الأسعار قد «تقفز، وسيكون سعر 100 دولار للبرميل المتوقع هدفا منطقيا في حقيقة الأمر» إذا تشكك المستثمرون في قدرة السعودية على الرد بما يكفي من الإنتاج الإضافي.

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