كثف جل رؤساء الأحزاب يوم الأمس نشاطاتهم الجوارية،في إطار برنامج اليوم التاسع من الحملة الانتخابية لمحليات الـ 23 نوفمبر 2017.

حيث نظم رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمر غول تجمعا شعبيا بولاية المدية.

من جهته رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش،نشط هو الاخرتجمع شعبي بقاعة الحفلات “محمد بوضياف” بخميس مليانة ولاية عين الدفلى، ورئيسة حزب العمال الأمينة العامة، لويزة حنون، نشطت تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي الإسلامي بالشلف صباحا،ورئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد،إختار ولاية المسيلة لينشط تجمعا شعبيا مساءا ،الحركة الشعبية الجزائرية،نشط رئيسها عمارة بن يونس تجمعا شعبيا بولاية بومرداس،وموسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية،إختار جنوب الوطن لينشط تجمعا شعبيا بعين صالح ،ورئيس حركة مجتمع السلم ، عبد المجيد مناصرة نشط هو الأخر تجمعا شعبيا بولاية برج بوعريريج.

رزاقي.جميلة