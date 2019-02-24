برنامج منوع وثري نال استحسان الحضور الكبير: 12 ساعة فنون لمسرح العلمة تكسر شماعة غياب الجمهور

نجح مسرح العلمة الجهوي للمرة الثانية في تكسير الحكم الجاهز بخصوص غياب الجمهور من خلال العدد الثاني من تظاهرة «12 ساعة فنون» التي أطلقها قبل شهر.

وعلى مدار اثنتي عشر ساعة بدون انقطاع شهدت بناية المسرح الجهوي والفضاءات المحيطة بها إقبالا حاشدا لمختلف الشرائح خاصة الأطفال.

وتضمن العدد الثاني قراءات شعرية لتوفيق ومان وجلسة روائية مع اليمين بن تومي وجلسة موسيقية مع محمد وخالد شميسة وإبراهيم منير وجلسة غنائية مع ابراهيم حدرباش وإسلام حجّاب وأيمن عبد الملك وعرضا مسرحيا لمسرح سكيكدة وعرضا في الخفّة لأمين بونيكس وفيلما قصيرا لسليمان بن واري ومعرضا للكتاب لدار فيسيرا وعرضا حكاواتيا لقادة وحسين بن شميسة. وقال مدير المسرح الجهوي للعلمة والمشرف على التظاهرة سفيان عطية إن الفكرة جاءت في مسعاه إلى ردم الهوة بين الجمهور والفنون، وحدث أن نجح في تحقيق الهدف، حيث بات المسرح يضيق عن قاصديه من الشباب والأطفال والعائلات.

وأضاف عطية أنه بات مقتنعا تماما بأن العيب ليس في الجمهور، فهو موجود ومستعد إلى درجة التعطش، بل يكمن المشكل في الفاعلين الثقافيين لم يقوموا بدراسة جديدة للوسط العام على ضوء التحولات والمستجدات المختلفة.