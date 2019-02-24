الأحد , فبراير 24 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الثقافة / برنامج منوع وثري نال استحسان الحضور الكبير: 12 ساعة فنون لمسرح العلمة تكسر شماعة غياب الجمهور

برنامج منوع وثري نال استحسان الحضور الكبير: 12 ساعة فنون لمسرح العلمة تكسر شماعة غياب الجمهور

Sabrina Kerkouba 24 فبراير 2019 الثقافة اضف تعليق 65 زيارة

 

نجح مسرح العلمة الجهوي للمرة الثانية في تكسير الحكم الجاهز بخصوص غياب الجمهور من خلال العدد الثاني من تظاهرة «12 ساعة فنون» التي أطلقها قبل شهر.

وعلى مدار اثنتي عشر ساعة بدون انقطاع شهدت بناية المسرح الجهوي والفضاءات المحيطة بها إقبالا حاشدا لمختلف الشرائح خاصة الأطفال.

وتضمن العدد الثاني قراءات شعرية لتوفيق ومان وجلسة روائية مع اليمين بن تومي وجلسة موسيقية مع محمد وخالد شميسة وإبراهيم منير وجلسة غنائية مع ابراهيم حدرباش وإسلام حجّاب وأيمن عبد الملك وعرضا مسرحيا لمسرح سكيكدة وعرضا في الخفّة لأمين بونيكس وفيلما قصيرا لسليمان بن واري ومعرضا للكتاب لدار فيسيرا وعرضا حكاواتيا لقادة وحسين بن شميسة. وقال مدير المسرح الجهوي للعلمة والمشرف على التظاهرة سفيان عطية إن الفكرة جاءت في مسعاه إلى ردم الهوة بين الجمهور والفنون، وحدث أن نجح في تحقيق الهدف، حيث بات المسرح يضيق عن قاصديه من الشباب والأطفال والعائلات.

وأضاف عطية أنه بات مقتنعا تماما بأن العيب ليس في الجمهور، فهو موجود ومستعد إلى درجة التعطش، بل يكمن المشكل في الفاعلين الثقافيين لم يقوموا بدراسة جديدة للوسط العام على ضوء التحولات والمستجدات المختلفة.

 

 

عن Sabrina Kerkouba

شاهد أيضاً

مهرجان الفيلم الوثائقي لكوبنهاغ بصربيا: الفيلم الوثائقي “مصور حرب التحرير ستيفان لابودوفيتش” في المنافسة

  يرتقب أن يشارك الفيلم الوثائقي حول ستيفان لابودوفيتش، مصور حرب التحرير الوطني لأول نوفمبر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super