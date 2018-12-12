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برشلونة يوضح موقفه من بيع راكيتيتش

Yacine Soudani 12 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 55 زيارة

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن الفريق الكتالوني نفى احتمالية بيع إيفان راكيتيتش خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بمبلغ أقل من 125 مليون يورو  التي تعتبر قيمة الشرط الجزائي، مؤكداً أن الأخبار التي صدرت حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت ذات المصادر، أن راكيتيتش باع منزله  الواقع في “كاستيلديفيلس”، ووضع بناته في مدرسة فرنسية لتعلم لغة بلاد الأنوار، وذلك من أجل تسهيل تأقلمه مع أجواء الدوري الفرنسي.

وتُحاول إدارة الفريق الباريسي إيجاد بديل مناسب لأدريان رابيو، الذي يرفض تجديد عقده وتحسين راتبه السنوي، مفضلاً خوض تجربة جديدة خارج الدوري الفرنسي ابتداءً من الانتقالات الصيفية المقبلة.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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