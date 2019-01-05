وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن إدارة برشلونة تجاهلت ملف تجديد عقد جوردي ألبا الفترة الأخيرة لعدة أسباب أبرزها تجديد عقد زميله الفرنسي صامويل أومتيتي.

وقالت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، أن جوردي ألبا، الذي يقترب من الوصول إلى عام الثلاثون، يعد أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة.

وأفادت هذه المعلومات، أن عقد جوردي ألبا، الجديد مع برشلونة سيضعه في فئة واحدة مع زميليه جيرارد بيكيه و سيرجيو بوسكيتس وأقل من ما يتقاضاه زميليه لويس سواريز وليونيل ميسي.

ياسين.س