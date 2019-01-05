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برشلونة يفتح ملف تجديد ظهيره جوردي ألبا

بعد تجاهل الموضوع لكثير من المرات:
برشلونة يفتح ملف تجديد ظهيره جوردي ألبا

Yacine Soudani 5 يناير 2019 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 131 زيارة

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن إدارة برشلونة تجاهلت ملف تجديد عقد جوردي ألبا الفترة الأخيرة لعدة أسباب أبرزها تجديد عقد زميله الفرنسي صامويل أومتيتي.

وقالت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، أن جوردي ألبا، الذي يقترب من الوصول إلى عام الثلاثون، يعد أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة.

وأفادت هذه المعلومات، أن عقد جوردي ألبا، الجديد مع برشلونة سيضعه في فئة واحدة مع زميليه جيرارد بيكيه و سيرجيو بوسكيتس وأقل من ما يتقاضاه زميليه لويس سواريز وليونيل ميسي.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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