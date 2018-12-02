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برشلونة يجد ضالته الدفاعية في داكونام ديني

بعد إصابة أومتيتي :
برشلونة يجد ضالته الدفاعية في داكونام ديني

Yacine Soudani 2 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 103 زيارة

أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن إدارة النادي الكتالوني أرسلت السكرتير التقني، رامون بلانيز، إلى ملعب كولسيوم ألفونسو، الذي احتضن مباراة خيتافي وإسبانيول أمس السبت لمشاهدة مدافع خيتافي داكونام ديني.

و يعتبر اللاعب ديني، دولي طوغولي، وينشط بمركز قلب الدفاع مع خيتافي منذ صيف 2017 عندما انتقل إليه من صفوف سينت تورويدين البلجيكي بمبلغ مليوني ونصف المليون يورو.

ويعتبر ديني أحد القطع الأساسية للمدرب خوسي بوردالاس، بعدما خاض جميع مباريات الفريق بكل المسابقات هذا الموسم، أما بالموسم السابق فقد خاض 36 مباراة من أصل 38 بالدوري الإسباني.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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