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حريق مهول يلتهم “برج الشعلة” بدبي

yassin bouras 4 أغسطس 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 48 زيارة

اندلع حريق ضخم في ناطحة سحاب سكنية في إمارة دبي بدولة الإمارت، وذلك للمرة الثانية خلال عامين. وأظهرت صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت ألسنة اللهب في “برج الشعلة” وتساقط أجزاء مشتعلة من المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 350 مترا. ولم يتضح على الفور سبب الحريق ببرج الشعلة، وهو أحد أطول البنايات في العالم. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي “لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحريق في برج الشعلة”.

كما أعلن المكتب أن الدفاع المدني سيطر على الحريق، وأن عملية تبريد البرج بدأت. وفي وقت سابق أفادت السلطات في دبي بأن مسؤولي الدفاع المدني “أخلوا بنجاح” المبنى. ولحقت أضرار بالبرج بسبب حريق في فبراير 2015. وأُنحي باللائمة آنذاك جزئيا على لوحات الكسوة الخارجية التي كانت تحتوي على مواد سريعة الاشتعال.

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