براهيمي ينافس نيمار وساني على لقب أحسن مراوغ في “الشامبيانزليغ”





يتواجد الدولي الجزائري ياسين براهيمي نجم بورتو البرتغالي، في منافسة قوية مع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على لقب أفضل مراوغ في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وذلك وفقا لإحصاءات موقع “هوسكورد”. وقد بلغ معدل المراوغات الناجحة للنجم الجزائري خلال المباريات الـ5 التي شارك فيها بدور المجموعات، بواقع 3.6 مراوغة في المباراة الوحيدة. ولم يتخطى براهيمي سوى ساني (3.8 مراوغة ناجحة في المباراة الوحيدة) ونيمار (5.3 مراوغة ناجحة في المباراة الوحيدة). وظهر براهيمي بشكل رائع خلال النسخة الحالية من دوري الأبطال، حيث أسهم في تصدر فريقه لمجموعته برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد.يذكر أن هذا الأخير صنع هدفين خلال المواجهتين أمام لوكوموتيف موسكو الروسي وشالكه 04 الألماني.