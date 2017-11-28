أفرج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن القائمة النهائية الخاصة بأحسن لاعب في القارة السمراء لهذا الموسم، حيث ضمّت هذه القائمة التي نشرتها الـ”كاف” عبر موقعها الرسمي، ثلاثة أسماء عرب من بينهم نجم المنتخب الجزائري ونادي بورتو ياسين براهيمي.

سيتنافس اللاعبون الإحدى عشر، على منصب أحسن لاعب افريقي خلفا للجزائري، رياض محرز، الذي نال اللقب الموسم الماضي بعد أداء رائع مع فريقه ليستر سيتي الانجليزي، ويتقدّم اللاعبين الأفارقة المصري محمد صلاح الذي يقدّم مستويات رائعة مع فريقه ليفربول الانجليزي، كما كان له دور بارز في تأهل ناديه السابق رزما الايطالي إلى مسابقة كأس رابطة أبطال أوربا لهذا الموسم.

ع.ف