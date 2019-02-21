كشفت شركة براند الجزائر للأجهزة الكهربائية ” Brandt Algérie “، عن الإطلاق الرسمي لفرع جديد لها مخصص للهواتف النقالة.

وقالت شركة براند في بيان لها امس، ان الإعلان عرض طرازين من الهواتف الذكية لبراند، وهما BSTAR و BSTAR +، حيث يتميز كلاهما بكاميرا خلفية 8 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وشاشة 18: 9. ويحتوي BSTAR على بطارية 2000mah ، في حين أن BSTAR + لديه بطارية أكبر 3300mah.

كما يتضمن هاتف BSTAR + أيضًا قارئ بصمات الأصابع لتأمين بياناته، بدلاً من كلمة المرور، كما يشمل ذاكرة داخلية بسعة 16 جيغابايت.

عمر ح