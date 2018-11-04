بدوي يكشف عن إسترتيجية وزارة الداخلية لعصرنة الإدارة

نشر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم، تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، أنه قدم صباح اليوم مشروع ميزانية قطاعه بالمجلس الشعبي الوطني

حيث وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، استراتيجية لعصرنة الإدارة، بهدف تطوير الإدارة الإلكترونية، هذه الاستراتجية قائمة على وضع حيز التطبيق للعديد من الإجراءات و القرارات

كما أضاف بدوي في ذات التغريدة، أنه هذه الاستراتيجية موجهة أساسا للتكفل الأمثل لمتطلبات المواطنين وتدعيم الإدارة بوسائل عصرية

من جهة أخرى، قال بدوي أنه لابد من نشيط وتيرة انجاز المشاريع قيد الانجاز واستكمالها، لاسيما تلك الرامية لتطوير الإدارة الالكترونية وتعزيز جوارية الخدمة

العمومية المقدمة من قبل وحدات الأمن الوطني والحماية المدنية لفائدة المواطنين

رزاقي.جميلة