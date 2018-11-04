الأحد , نوفمبر 4 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / بدوي يكشف عن إسترتيجية وزارة الداخلية لعصرنة الإدارة

بدوي يكشف عن إسترتيجية وزارة الداخلية لعصرنة الإدارة

Djalila Rezzaki 4 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 92 زيارة

نشر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم، تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، أنه قدم صباح اليوم مشروع ميزانية قطاعه بالمجلس الشعبي الوطني

حيث وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، استراتيجية لعصرنة الإدارة، بهدف  تطوير الإدارة الإلكترونية، هذه الاستراتجية قائمة على وضع حيز التطبيق للعديد من الإجراءات و القرارات

كما أضاف بدوي في ذات التغريدة، أنه هذه الاستراتيجية موجهة أساسا للتكفل الأمثل لمتطلبات المواطنين وتدعيم الإدارة بوسائل عصرية

من جهة أخرى، قال بدوي  أنه لابد من نشيط وتيرة انجاز المشاريع قيد الانجاز واستكمالها، لاسيما تلك الرامية لتطوير الإدارة الالكترونية وتعزيز جوارية الخدمة

العمومية المقدمة من قبل وحدات الأمن الوطني  والحماية المدنية لفائدة المواطنين

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

هذه قائمة رؤساء الدوائر والمصالح المحلية بعد تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية

    أعلن  بیان لرئاسة الجمھورية، أمس السبت، عن حركة للإطارات الشاغلة لوظائف سامیة على مستوى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super