بعد تفعيل وتوقف لعدة مرات قررت وزارة الداخلية أخيرا الشروع في إطلاق رخصة السياقة البيومترية، والشهادة الالكترونية لترقيم السيارات، تحت إشراف الوزير نور الدين بدوي، الذي كان حاضرا خلال عملية طبع الرخص في المطبعة الوطنية ببئر مراد رايس بالعاصمة.

وخلال هذه العملية، أكّد بدوي أن الهدف الرئيسي من تطبيق نظام الرخصة بالتنقيط، هو الحد من حوادث المرور التي صارت تحصد أرواح الآلاف من المواطنين سنويا، بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي باتت تتكبّدها الخزينة العمومية والتي تقدّر بملايين الدولارات، جراء الإصلاحات التي تمس السيارات المعطلة أو تلك التي تخرج عن الخدمة نهائيا، قائلا “ان الهدف الرئيسي من استصدار الرخصة بالتنقيط هو تحقيق السلامة المرورية، والحد من حوادث المرور التي صارت تحصد الآلاف من الأرواح سنويا”.

والى جانب ذلك، أكّد بدوي أن وزارته قررت “إنشاء هيأة خاصة تتمثل في مندوبية السلامة المرورية من شأنها تنظيم كل عمليات الهيكلة” وأضاف أن رخصة السياقة البيومترية والشهادة الالكترونية لترقيم السيارات بالمطبعة الرسمية بالعاصمة خلفها نظام معلوماتي جد متطور”.

من جهة أخرى، قال بدوي أن الجزائر مقبلة على مراحل جد متقدمة من تطوير المرفق الاداري العام، وهي إشارة من الوزير بأن الحكومة الجزائرية استوعبت جيدا المعاناة التي يواجهها المواطن في المجال الإداري، حيث بات النظام البيروقراطي التأخري يطغى على الحياة الإدارية الجزائرية، قائلا “نحن نسير في الطريق الصحيح ومقبلون على مراحل جد متقدمة في تطوير المرفق الإداري العام”.

ع.فداد