وجه وزير الداخلية، نور الدين بدوي الشكر لأفراد الأمن الوطني على الاحترافية في تعاملهم مع المسيرات التي عرفتها ولايات الوطن والتي قال أنها كانت سلمية، كما حي بدوي كل المواطنين الذين عبروا عن آرائهم في جزائر القيم و الدستور و حريات الرأي و حرية التظاهر حسبه.

تفقد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، ليلة الجمعة جرحي المسيرات التي عرفتها الجزائر العاصمة، حيث اطلع على حالاتهم الصحية بمستشفى باشا الجامعي، وبالمناسبة قدم الوزير تعازيه الخالصة لعائلة المواطن بن خدة حسان البالغ من العمر 56 سنة ابن المجاهد بن يوسف بن خدة، الذي توفي اثر سكتة قلبية خلال المسيرة كما أكدت عائلته، مؤكدا انه سيتم إجراء عملية تشريح وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها حيث تم إبلاغ الجهات القضائية المعنية.

وبعدها توجه الوزير رفقة والى العاصمة عبد القادر زوخ، والمدير العام للأمن الوطني، إلى المستشفى المركزي للأمن الوطني بالجزائر العاصمة (القليسين) حيت اطلع على حالة جرحى قوات الأمن و كذلك بعض المواطنين.

ووجه بدوي الشكر لأفراد الأمن الوطني على الاحترافية في تعاملهم مع هذه المسيرات التي قال أنها كانت سلمية، كما حي كل المواطنين الذين عبروا عن آرائهم في جزائر القيم و الدستور و حريات الرأي و حرية التظاهر،ومن جهة أخرى، عبر عن أسفه لما حدث أثناء مسيرة العاصمة مؤكدا أن قوانين الجمهورية تفرض علينا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات.

وبالرغم من الطابع السلمي للمسيرات، فقد شهدت بعض شوارع العاصمة مناوشات دفعت بقوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أصيب خلالها 56 شرطيا و07 مواطنين بجروح، على إثر أعمال عنف وتخريب شهدتها العاصمة، حسب ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، وأوضح البيان بأن الشرطيين والمواطنين الجرحى قد تم نقلهم والتكفل بهم على مستوى المستشفى المركزي للأمن الوطني بالجزائر العاصمة.

كما أضاف البيان بأن قوات الشرطة التي “تصدت بكل حزم لأعمال العنف والتخريب التي مست أملاكا عمومية وخاصة مساء أمس الجمعة، قد تمكنت من توقيف 45 شخصا، من بينهم 05 على مستوى فندق الجزائر.

رزاقي.جميلة