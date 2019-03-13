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يعرض اليوم الوزير الأول، نور الدين بدوي، بالتفصيل خارطة الطريق التي سطرتها السلطات العليا وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لتسيير المرحلة القادمة، وهو الذي أكد أنه خارطة طريق وإصلاحات عميقة وكبيرة ستعرفها الجزائر الجديدة.

تنتظر الوزير الأول نور الدين بدوي، مهمة صعبة لإقناع العشب الغاضب على كل وجوه النظام ويطمح خلاله الشعب في إدارة حكيمة تعبر به إلى بر الآمان، وسط تطلعات كبيرة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية، وتداول سلمي للسلطة، هذا وسينشط الوزير الأول الجديد ندوة صحفية اليوم، ويرتقب أن يشرح فيها خارطة طريق الرئيس بوتفليقة الجديدة وهو الذي أعرب عقب مراسم تسليم المهام بأنه سيعمل جاهدا ليكون في مستوى تطلعات الشعب وحذر من كون الجزائر تعيش مرحلة خاصة في تاريخها والجزائريون ينتظرون تجسيد كل الطموحات التي عبروا عليها في مسيراتهم التي تمت في الأسابيع الماضية.

ويذكر أن الوزير بدوي اجتمع بالرئيس وتعهد بمرافقة ومواكبة الإصلاحات التي كشف عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتجسيد الحكومة اقتراحاته ميدانيا بمعية الطاقم الذي سيرافقه في هذه المهمة الصعبة.

رزاقي.جميلة