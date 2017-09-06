

سيجتمع خلال الأيام القادمة كل من وزير الداخلية وممثلي الحرس البلدي للتشاور حول مطالبهم العالقة منذ سنوات حسب ما أكدته مصادر مقربة لـ”الجزائر” وأكدت ذات الجهة، أن الوزير بدوي أكد في أخر لقاء التزامه التام بتحقيق مطالبهم العالقة والتعهد بالتكفل الجاد بانشغالاتهم وعلى رأسها السكن والتوظيف والتقاعد والمتابعة الصحية.

هذا وهددت التنسيقية بالعودة إلى “الاحتجاجات وتنظيم المسيرات عبر الوطن” في حال انتهاج وزارة الداخلية والجماعات المحلية الصمت تجاه تحقيق مطالبهم العالقة داعين الوزير بدوي التقيد بالتزاماته التي قطعها خلال لقائهم الأخير معهم، والتي أبان خلالها ضرورة استكمال الحوار ومناقشة الملفات والمطالب المتبقية والتي لا تزال تمثل عائقا أمام أعوان السلك في مختلف الولايات لتجاوز حالة الغليان بالقطاع.

وفي نفس السياق، تبرأت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي في موقعها الرسمي، من الاعتصام الذي يحضر له أعوان الحرس البلدي يوم الأحد القادم 10 سبتمبر وأكدت ذات الجهة، انه ليس لديها دخل في هذه الوقفة وهي غير مبرمجة من طرف أعوان الحرس البلدي أو تنسيقية الحرس البلدي .

وتطالب فئة الحرس البلدي من وزارة الداخلية، حل مشاكل أعوان الحرس البلدي، إعادة إدماج المشطوبين والحقوقيين بدون شرط، منح راتب شهري كافي لجميع الأعوان المشطوبين، حسب سنوات العمل والمتـقاعدين والمعطوبين والأرامل وذوي الأمراض المزمنة، مع منح بطاقات خاصة لتسهيل السير والمهام داخل المستشفيات العمومية والعسكرية، كون مهام الحرس البلدي مهمة عسكرية في العشرية السوداء والاعتراف بتضحيات الأعوان والاستفادة من حصتهم مثل المقاومين الذين قدموا الكثير.

رزاقي جميلة