أكد وزير الداخلية نور الدين بدوي التزام مصالحه الوزارية بالتكفل بمطالب أعوان الحرس البلدي، ودعا إلى “مد جسور الحوار في كل المستويات بصفة متواصلة ودائمة.

وأوضح، أمس، بيان لوزارة الداخلية، أن الوزير بدوي وفي إطار اللقاءات الدورية مع ممثلي أعوان الحرس البلدي، عقد أول أمس الثلاثاء، لقاء مع ممثلي هذه الفئة للولايات الثمانية والأربعين، وذلك بحضور إطارات مركزية عن دائرته الوزارية، وأوضح البيان أن الوزير أكد التزام دائرته الوزارية التكفل بمطالب هذه الفئة، وجاء في البيان” كان هذا اللقاء فرصة للوزير لتسجيل عرفان الدولة الجزائرية تجاه أفراد هذا السلك، الذين لبوا نداء الواجب، مؤكدا الالتزامات وعدم ادخار أي جهد فيما يخص مواصلة التكفل بمطالبهم ، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة” .

وأكد الوزير خلال اللقاء على ضرورة مد جسور الحوار في كل المستويات و بصفة متواصلة ودائمة، مع ممثلي سلك الحرس البلدي، بالإضافة إلى الاستماع والتكفل بصورة فعالة لانشغالاتهم .

من جانبهم، أعرب ممثلو أعوان الحرس البلدي الذين كانوا حاضرين في اللقاء، عن عرفانهم للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية للتكفل بمطالبهم- حسب ما جاء في بيان الوزارة.

للإشارة، تتعلق مطالب أعوان الحرس البلدي التي تضم 12 نقطة بانشغالات ذات طابع اجتماعي ومهني منها رفع منح التقاعد ومنحة نهاية العمل وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة وكذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب.

رزيقة.خ